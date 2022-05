Klietzer Hundefreunde starten für ein Training das Abenteuer Tierpark in Perleberg

Mit dem Tierpark in Perleberg haben sich die Klietzer Hundefreunde einen nicht alltäglichen Ort für ein Training in der Öffentlichkeit gesucht. Dabei übten sich die Vierbeiner teilweise in Geduld.

Aufbruch nach der Pause: Ausbildungsobmann Michael Wagner mit Julius (von links), Josi Wagner mit Mia, Anja Wolf mit Paul und Jolin Lindemann mit Eddy begeben sich auf den weiteren Weg durch den Tierpark in Perleberg.

Klietz/Perleberg - Der Obmann für Ausbildung bei den Klietzer Hundefreunden, Michael Wagner, hatte für die Mitglieder ein Training in der Öffentlichkeit organisiert. Anders als sonst ging es dieses Mal in den Tierpark nach Perleberg.

Bevor es losgehen konnte, mussten noch die Covid-19 Regeln und die geltenden Verhaltensegeln für den Besuch mit einer großen Gruppe geklärt werden. Mittags war dann Treff auf dem Parkplatz des Tierparks in der Rolandstadt. Viele Familienmitglieder waren der Einladung der Hundefreunde, mit dabei zu sein, gefolgt. So wurde das Training in der Öffentlichkeit mit 24 Menschen und 14 Hunden gestartet.

Manche Hunde waren noch nie in einem Tierpark

Bereits am Eingang war etwas Geduld gefragt. Besonders die Junghunde waren aufgeregt, weil sie noch nie einen Tierpark besucht hatten. Auch für einige ältere Hunde waren die neuen Eindrücke und Gerüche ein besonderes Erlebnis. Nachdem der Eingangsbereich von allen mit Bravour gemeistert wurde, ging das eigentliche Abenteuer los.

Vorbei ging es an der Eulenburg, den Kamerun-Schafen, den Gehegen der Lamas, Esel, Wildschweine und Wölfe. Die anfängliche Aufregung bei Mensch und Hund legte sich nach und nach. Auch die weiteren Gehege von Rot- und Damwild, der Trampeltiere und der Alpakas wurden besichtigt und alle Hunde benahmen sich vorbildlich. An dem Gehege der Meerschweinchen zeigten einige Fellnasen großes Interesse. Die kleinen Nager hatten aber keine Scheu und ließen sich teilweise am Gitter beschnuppern.

Vorbei an den sich sonnenden Braunbären

Nach etwa der Hälfte des Rundganges gönnten sich alle Teilnehmer eine Pause. Nach einer Schüssel Wasser und vielen Leckerlis für die Hunde sowie einer Stärkung in Form von Kaffee, Kuchen oder einer Portion Pommes für die Menschen ging es weiter mit dem Abenteuer Tierpark.

Die sich sonnenden Braunbären und immer gut gelaunten Nasenbären passierend, gelangten alle zum Gehege der Luchse. Die waren überhaupt nicht begeistert von diesen Besuchern und taten dies auch mit lautem Fauchen und weiterrn Drohgebärden kund. Die Hunde waren zwar beeindruckt, gingen aber brav an dem Gehege vorbei.

Weiter ging es zu den Affen und vorbei an den Erdmännchen. Leider waren diese auf Grund der Witterung schon im Innenbereich. Durch eine Glasscheibe konnte man sie aber in ihren „Wohnstuben“ beobachten. Zum Ende des Rundganges gab es noch verschiedene Vogelarten wie Hühner, Fasane, kleine und große Papageien sowie einige Wasservögel zu sehen. Auch hier gingen alle Hunde brav an den Gehegen vorbei.

Hunde und Menschen meistern die Herausforderung

Als sie nach über zwei Stunden den Ausgang erreichten, waren alle geschafft, aber glücklich, diese Herausforderung gemeistert zu haben. Es hat sich in manchen Situationen gezeigt, wie wichtig das Vertrauen zwischen Mensch und Hund ist, damit alle so einen Ausflug genießen können.

Fazit des Obmanns für Ausbildung: „Es war ein gelungener Tag für alle Mensch-Hunde-Teams und alle haben sich super geschlagen bei der neuen Herausforderung. Dies werden wir bestimmt noch einmal wiederholen.“