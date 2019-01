Über die Rekordbeteiligung beim jüngsten Skatturnier des SV Germania Klietz freut sich Organisator Ekki Wulfänger.

Klietz l Und zu den 34 Skatspielern gesellten sich erstmals auch Romméspieler – immerhin 13. So war es richtig voll im großen Raum des Schullandheimes. Am späten Abend stand das Ergebnis fest: Mario Hermann gewann das Skatturnier mit 1877 Punkten vor Jörn Wulfänger (1750), Ottfred Koch (1622), Dieter Henke (1555) und der einzigen weiblichen Skatspielerin Mounique Bauz (1516).

Beim Rommé sammelte Thoralf Müller mit 294 die wenigsten Strafpunkte. Auf Platz 2 folgte Bärbel Schulz (340) und den dritten Platz teilten sich mit je 342 Strafpunkten Steffi Paetow und Simone Glätzer. Alle freuten sich über einen Preis.

Großes Familiensportfest

Der Vereinsvorsitzende Eberhard Wienmeister freut sich über den überaus gelungenen Start in das neue Jahr. Das sieht noch so einige Höhepunkte vor. Da ist Mitte/Ende Februar die Fertigstellung der Bauarbeiten in der Turnhalle und am 14. Juni findet das Sparkassenturnier statt. Richtig groß wird dieses Jahr das Familiensportfest am 18. August. Das nämlich wird zusammen mit der BI „Lebendiges Elbe-Havel-Land“ aufgezogen und lädt Groß und Klein aus der gesamten Region zur sportlichen Betätigung ein.