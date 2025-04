Erneuerbare Energien sind Thema im Landkreis Stendal und in Havelberg. Es gibt Für und Wider in der Diskussion um Anlagen. Windkraft ist schon lange von Bedeutung.

Havelberg. - Eine wahrhaft philosophische Frage tauchte in der Diskussion über Möglichkeiten zur Beteiligung an Windkraftanlagen in Havelberg im Landkreis Stendal auf: Wem gehört der Wind?