Konfirmanden stellen sich den Gläubigen in Kamern vor

Diese sechs Konfirmanden stellten sich am Wochenende in der Kamernschen Kirche vor. Mit dabei waren Pfarrer Hartwig Janus und Gemeindepädagoge Andreas Gierke.

Kamern

Acht Konfirmanden gibt es in diesem Jahr im Sandauer Pfarrbereich. Tradition ist, dass sie sich vorab den Gläubigen vorstellen – was am Sonntag in der Dorfkirche Kamern erfolgte. Dass dies ausgerechnet hier stattfand, hatte seinen Grund: Vier der Konfirmanden wohnen in Kamern: Annalene Kage, Johann Leue, Jeremy-Jules Vogt und Elias Jonathan Alm. Hinzu kommen Sophie Schirmer aus Scharlibbe, Felix Ebendorff-Heidepriem aus Kuhlhausen, Adrian Henning aus Wulkau sowie Elina Linne Diana Koch aus Schollene. Schollene gehört eigentlich schon zum Pfarrbereich Schönhausen, doch ist dies keine starre Grenze.

Wegen der Pandemie ging Gemeindepädagoge Andreas Gierke im Vorfeld auf Nummer sicher und nahm fünf Videoszenen von den Konfirmanden auf. Alles drehte sich dabei um die Bibel und den Glauben. Auch bei der Vorstellung in Kamern blieben die Konfirmanden getrennt. Ursprünglich war ein Theater-Gottesdienst geplant, doch war das wegen der Abstandsregeln nicht möglich.

Pfarrer Hartwig Janus sprach einführende Worte und hielt eine kurze Andacht, eine Band begleitete musikalisch. Hierzu gehörten neben Andreas Gierke seine Tochter Lea, welche mit Nina Wischer Gitarre spielte, Dirk Schröder spielte Orgel und Akkordeon, Mathilde Heintke aus Molkenberg sang. Alle wurden vorher sicherheitshalber getestet.

Die Konfirmation soll am 8. Mai in Sandau stattfinden. Falls dann aber immer noch der Lockdown herrschen sollte, wird der Termin wohl verschoben.