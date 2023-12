Heilig Abend Könige und Hirten freuen sich im Elbe-Havel-Land auf das Krippenspiel

In fast allen Kirchen des Elbe-Havel-Landes werden am Heiligen Abend Krippenspiele zu sehen sein – nun auch wieder in Rehberg. Eine Ausnahme bildet zudem Sandau – hier wird der Quempas von Chören aufgeführt.