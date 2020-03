Wer die Mitarbeiter des Havelberger Krankenhauses im Kampf um den Erhalt unterstützen will, ist zur Aktiven Mittagspause eingeladen.

Havelberg l Auch wenn es im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung ruhiger geworden ist um das Krankenhaus in Havelberg, so sind Betriebsrat und Mitarbeiter weiterhin aktiv alles zu unternehmen, um dem Krankenhaus eine Chance zu geben. Die Hoffnung liegt jetzt auf Montag, 9. März, wenn es mit dem von Verdi organisierten Bus mit 50 Leuten am Vormittag Richtung Magdeburg geht. Dort ist für 12 Uhr ein Treffen mit der Sozialministerin vereinbart.

Unterdessen stehen für den Betriebsrat weiterhin Verhandlungen mit der KMG zum Sozialplan auf der Tagesordnung – für den Fall, dass sich keine positive Lösung für das Krankenhaus findet. Am Donnerstag, 5. März, sind wieder alle Interessierten zur Aktiven Mittagspause willkommen, bei der es um 12 Uhr vom Krankenhaus aus über den Camps zu den Johannitern geht, berichtet Betriebsratsvorsitzende Sandra Braun.