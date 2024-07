Barbara Geiger stellte als Fräulein Brehm mit einem amüsanten Vortrag in der Sommerschule in Wust die Schmetterlinge vor.

Wust. - Was haben ein Waldportier, ein Admiral und ein Schornsteinfeger auch im Landkreis Stendal gemeinsam? Tipp: Auch der Zitronenfalter, großer Fuchs und das Tagpfauenauge gehören zur Gruppe. Was kann die Schauspielerin und Wortkünstlerin Barbara Geiger aus Berlin in der Sommerschule in Wust dazu sagen?