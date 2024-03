Kreis Stendal: Seit zehn Jahren ein Team für den Dom in Havelberg

Die Domführer der evangelischen Kirchengemeinde und des Prignitz-Museums treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Ralph Jahnke (zweiter von links) hat in diesem Jahr für die Gemeinde die Organisation von Gruppenanfragen übernommen.

Havelberg. - Das Team der ehrenamtlichen Domführer der evangelischen Kirchengemeinde Havelberg besteht seit über zehn Jahren. Regelmäßige Zusammenkünfte mit dem Prignitz-Museum und den Gemeindeverantwortlichen dienen der Saisonvorbereitung. Das diesjährige Treffen stand unter dem Motto „Kennenlernen“. Ralph Jahnke aus Wöplitz ist neu dabei und hat die Aufgabe der Führungsorganisation bei der Kirchengemeinde übernommen.

Über die ehemalige Bischofskirche und die Klosteranlage im Landkreis Stendal können die Domführer von Havelberg eine Menge erzählen, auch über Stadt und Region. Das Wissen dazu haben sie sich vor der Bundesgartenschau 2015 in Havelberg als Gästeführer erarbeitet. Dazu kommen die wertvollen Stunden in den selbst organisierten Weiterbildungen. Das ermöglicht auch den Einstieg für Interessierte, die die Geschichte des Domes St. Marien, der früheren Bischöfe und der Stadt Havelberg den Touristen aus aller Welt nahebringen möchten. Die alljährliche Hauptsaison reicht von März bis in den November.

Simone Dülfer aus Havelberg erläutert: „Die Schulung in eigener Regie lief sehr gut. Jeder hatte selbst Themen ausgearbeitet.“

Seit diesem Jahr bildet Ralph Jahnke im Team die Schnittstelle zwischen Gästen und Domführern. Neben Pfarrer Teja Begrich, der freitags eine kurze öffentliche Führung anbietet, gehört Domkantor Matthias Bensch noch mit dazu.

Für die Führer ist jede Reisegruppe interessant, denn es kommen immer wieder neue Gäste, die wissen wollen, wie das mit dem Dombau in Havelberg war.