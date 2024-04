Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönhausen. - Unternehmer und Anwohner in den Orten an der Bundesstraße 107 erlebten in den zurückliegenden Jahren viele Baustellen, inklusive Sperrungen und Umleitungen. Nun ist ein Ende der Sperrung bei Schönhausen in Sicht, ab Mai soll die Straße wieder frei sein. Die Volksstimme hat sich nach Problemen der Gewerbetreibenden erkundigt.