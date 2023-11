Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Das Kulturangebot im Kunstquartier des Arthotels Kiebitzberg in Havelberg ist für dieses Jahr noch nicht ganz abgearbeitet. Denn das traditionelle Weihnachtskonzert am ersten Advent wird wieder viele Besucher auf die festliche Zeit einstimmen. Zu Gast sind am 3. Dezember ab 15 Uhr „Marco Reiß & Friends“. Für den letzten Tag des Jahres steht endlich wieder eine Silvesterparty ins Haus. Darauf freut sich Hotelchefin Renate Lewerken mit ihrem Team ebenso wie auf das, was das Kulturprogramm für 2024 verspricht.