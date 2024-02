20 Jahre lang haben Dienstags- und Mittwochsmaler in Schollene von Christine Kowalkowski das Malen und Zeichnen gelernt. Nun ist Schluss damit.

Kurse in Schollene haben bewiesen: Malen kann man lernen

Von Anfang an bei den Malkursen mit Christine Kowalkowski (Mitte) in Schollene dabei waren (von links) Walter Springer, Udo Rebinski, Simone Tarra und Claudia Tannhäuser, es fehlt Karin Wesche.

Schollene. - Dienstags und mittwochs gab es für 20 Frauen und Männer einen festen Termin im Kalender. Und das 20 Jahre lang: es ging nach Schollene zu den Malkursen mit Kunstlehrerin Christine Kowalkowski. Damit ist nun Schluss. Gesundheitliche Gründe ließen sie diese schwere Entscheidung treffen, sagt die Kursleiterin. Was bleibt, sind Erinnerungen an viele schöne gemeinsame Stunden, Hunderte Bilder für weitere Ausstellungen und die Hoffnung, sich vielleicht mal in einem Wochenendkurs wiederzusehen.