Land will an den Schwächsten sparen - auch in Havelberg

Havelberg. - Für Martin, Andreas, Laura und all die anderen Bewohner ist das Julianenhofheim des DRK nahe Havelberg ihr Zuhause, ihre Familie. Zwei der insgesamt 46 Bewohner leben schon seit den siebziger Jahren in dem Heim in Müggenbusch. 45 Mitarbeiter kümmern sich um die schwerstbehinderten Kinder und Erwachsenen im Alter von 2 bis 57 Jahren. Auch in Zukunft? Der Landes- und der Kreisverband Östliche Altmark des DRK schlagen Alarm. Die Finanzierung steht ab 2025 auf dem Spiel.