Als einziger ehemaliger Kreissitz in Sachsen-Anhalt ist Havelberg nicht als Mittelzentrum vorgesehen. Welche Gründe es gibt und was der Bürgermeister sagt.

Idyllisch, aber abgelegen. Der Landesentwicklungsplan sieht für Havelberg als einizige frühere Kreisstadt keine Höherstufung zum Mittelzentrum vor.

Havelberg. - Der Landesentwicklungsplan (LEP) sollte entsprechend seines Namens eine Entwicklung aufzeigen. Für Havelberg sieht der gerade vom Land vorgestellte zweite Entwurf einen Status quo vor. Das bisherige Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums soll nicht wie andere ehemalige Kreisstädte zu einem Mittelzentrum hochgestuft werden, sondern eine Sonderregelung bekommen. Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) sieht das als nicht ausreichend an.