Feuerwehren, Polizei und Einsatztaucher eilen am Dienstag, 10. Juni, nach Sandau. Ein Fahrzeug ist von der Elbfähre gestürzt. Zur Bergung rückt am nächsten Tag schweres Gerät an.

Polizei, Einsatztaucher der DLRG Tangermünde sowie die Wehren aus Sandau und Havelberg waren Dienstagabend zum Einsatz am Fähranleger Sandau alarmiert worden. Ein Auto hatte die Schranke auf der Fähre durchfahren und war in die Elbe gestürzt. Erst am Folgetag wurde es geborgen,

Sandau. - Fachleute und Schaulustige verfolgten am Mittwoch an der Fährstelle bei Sandau im Kreis Stendal die Bergung eines Autowracks aus dem Wasser der Elbe. Am Abend zuvor war der PKW auf die Fähre gefahren. Ohne anzuhalten, durchbrach das Fahrzeug eine Schranke und stürzte in die Elbe. Was dann geschah.