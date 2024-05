Landkreis Stendal: Begegnung in Havelberg mit der Vergangenheit

Marianne Birthler (rechts) war Leiterin der nach ihr genannten Behörde für Stasi-Unterlagen. Bei ihrem Vortrag in Havelberg nutzten Gäste die Gelegenheit zum Austausch.

Havelberg. - Auch der zweite Abend der diesjährigen „Havelberger Dialoge“ in Paradiessaal am Dom war außerordentlich gut besucht. Das Thema „Was macht den Ossi zum Ossi“ spricht offensichtlich ein großes Bedürfnis an.