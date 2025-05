Existenzängste in Uchtspringe

Uchtspringe. - Waldbesitzer Mathias von Bredow möchte in Kooperation mit den Stadtwerken Stendal neun Windräder im Forst bei Uchtspringe bauen. Warum Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke dadurch rund 1.300 Arbeitsplätze in dem Stendaler Ortsteil in Gefahr sieht und um die Existenz des naturgeprägten Gebiets fürchtet.