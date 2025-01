Der neu gegründete Förderverein der Feuerwehr Havelberg blickt auf erste Erfolge. Innerhalb weniger Monate wurde einiges erreicht. Was sind die nächsten Aufgaben?

Landkreis Stendal: Gemeinschaft und Spenden kommen an

Havelberg. - „Unser Förderverein der Havelberger Feuerwehr hat eine positive Entwicklung genommen“, schätzt Vorsitzender Ulrich Ziegler ein. Seit der Gründung im vergangenen Jahr ist die Mitgliederzahl enorm gewachsen. Was hat der Verein im Landkreis Stendal schon bewegt und wie geht es weiter?

Innerhalb kurzer Zeit standen rund 60 Mitglieder in der Liste. Im Dezember beteiligte sich der Verein beim Havelberger Weihnachtsmarkt. Die Mitglieder wissen für die Organisation in solchen Fällen die einfache Kommunikation über das Smartphone zu schätzen. Der ehrenamtliche Einsatz in den „Marktschichten“ war zu einer guten Erfahrung für alle Beteiligten geworden. Der Vereinsvorsitzende hat die Zukunft im Blick: „Noch mehr Mitglieder sind für solche Aktivitäten immer ein Vorteil. Die Lasten können besser verteilt werden. Wir finanzieren unseren Verein mit den Sachen, die wir gemeinsam tun.“

Eine Überraschung gab es für den jungen Verein bei der „Weihnachtsmarkt“-premiere. Die Havelberger Augenoptikerin Annica Bernhardt kam mit einer Spende vorbei. Ulrich Ziegler freute sich zudem über weitere Spenden. Dank geht an die Mitglieder der Kinderwehr, die im Vorfeld viel Zeit aufgebracht hatte, um zu basteln und Plätzchen zu backen. Es waren im Rückblick viele gute Erfahrungen, die der Verein mit der Versorgung bei insgesamt sieben Veranstaltungen und auch bei der Lichterfahrt in Havelberg sammeln konnte. Nach Ansicht von Ulrich Ziegler kann es so weitergehen: „Die Organisation hat sich eingespielt.“ Eine gute Investition waren die Anschaffung der Vereinsschürzen und weiterer Ausstattung für Veranstaltungen.

Für den Förderverein der Feuerwehr wird demnächst die Jahreshauptversammlung anstehen. Die kommenden Veranstaltungen zu Ostern und am 1. Mai werden vorbereitet. Interessenten für den Verein sind immer willkommen. Information zur Mitarbeit gibt es bei der Feuerwehr in Havelberg und beim Förderverein.