Havelberg. - Ohne Einkommen, noch nicht im Rentenalter und selbst dann, stehen auch Menschen im Land zwischen Elbe und Havel vor der Frage, wie es weitergehen soll. Das Bürgergeld sichert das Existenzminimum. Hört sich vernünftig an, doch wieviel bekommt man wirklich? Und bleibt die Geschäftsstelle in Havelberg? Die Volksstimme hat beim Jobcenter in Stendal und bei Menschen in Havelberg nachgefragt.