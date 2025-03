Die Wehrleitung in Jederitz geht in jüngere Hände. Und doch steht der Brandschutz im Dorf im Landkreis Stendal auf der Kippe. Kann ein „Brandbrief“ noch etwas retten?

Landkreis Stendal: Haben die Neuen in einer Dorffeuerwehr genug Aktive?

Fabius Mech (von links), neuer Stellvertreter, Rainer Mech, bisheriger Leiter, und Chris Pommerening, der neue Wehrleiter, wurden in Jederitz geehrt.

Jederitz. - Die Feuerwehr in Jederitz hat auf ihrer Jahreshauptversammlung einen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Die Wehrleitung ist gut aufgestellt, und doch steht der Brandschutz in dem kleinen Ort im Landkreis Stendal auf der Kippe. Wie soll es weitergehen?