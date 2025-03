Jederitz ist der kleinste Ort in der Einheitsgemeinde Havelberg im Landkreis Stendal. Zum Erhalt der Dorfgemeinschaft werden neue Wege ausprobiert. Welche sind das?

Mit dem Bus kommt man mehrmals am Tag von Jederitz nach Havelberg und zurück.

Jederitz. - In der kleinsten Ortschaft der Hansestadt Havelberg, in Jederitz, steckt etwas. Beim Durchfahren ist es nicht auf den ersten Blick zu entdecken. Dorfgemeinschaft, Natur und Platz zum entspannten Leben halten Menschen in dem Ort im Landkreis Stendal. Geht es nach Ortsbürgermeister René Gebhardt, ist Zuzug willkommen. Womit kann das Dorf punkten?