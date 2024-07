Schönfeld/Havelberg. - Um kurz vor 11 Uhr ist die achte Etappe geschafft, zufrieden stoppt Jaya Prakash Kar nach etwas weniger als 43 Kilometern an der Bushaltestelle an der B107 in Schönfeld im Landkreis Stendal seinen Lauf. Nach kurzer Pause geht es im Fahrzeug der Laufbegleiter weiter nach Havelberg. „Ich fühle mich gut“, sagt der 39-Jährige, der in Reinhardtsdorf-Schöna bei Dresden in Sachsen aufgebrochen war. In 15 Etappen steuert der Freizeitläufer Cuxhaven in Niedersachsen an und hat dabei die Elbe im Blick. Sein eigentliches Ziel ist ein anderes: „Ich möchte die Initiative von Mary’s Meals unterstützen und mit dazu beitragen, dass Schulkinder eine warme Mahlzeit und Bildung erhalten“, so Prakash Kar.

Was treibt zum Extremsport an?

Er ist für ein Masterstudium 2015 aus Ostindien nach Deutschland gekommen, seit zwei Jahren lebt und arbeitet er in Magdeburg. Hier hat er nicht nur seine Leidenschaft für Sport und Fitness weiterentwickelt, sondern auch die Elbe kennen und lieben gelernt.

Das Tagesziel in Schönfeld ist erreicht. Foto: Max Tietze

Da er aus eigener Erfahrung die Situation um Schulkinder kennt, die in ärmeren Gebieten aufwachsen, möchte er tatkräftig für Unterstützung sorgen. Dafür laufe er gern jeden Tag mindestens einen Marathon, so Jaya Prakash Kar, der sein Projekt bei Instagram „Jaya_miles_4_smiles“ nennt.

Das bedeutet sinngemäß „Jaya schrubbt Kilometer für das Lächeln der Kinder“. Bei seinen Stationen entlang der Elbe kommt er mit Menschen vor Ort in Kontakt und stellt sein Anliegen vor. Von Genthin bis Schönfeld war Jaya Prakash Kar 41,2 Kilometer unterwegs. Gelaufen wird viel auf den gut ausgebauten Radwegen, immerhin 33,6 Kilometer, auf der Bundesstraße 107 sind es nur einige Hundert Meter. In Schönfeld beim „Zieleinlauf“ des täglichen Marathons hat er bei der Ankunft die Luft, zu lächeln. Vor dem Spendenlauf hat der Extremsportler trainiert, an 54 Tagen jeweils einen Halbmarathon.

Streckenplan auf dem Smartphone. Foto: Max Tietze

Im Dezember hatte er als Test alleine die Strecke von Magdeburg bis Hamburg absolviert. Als Gepäck musste ein kleiner Rucksack reichen. Ab da stand fest, es läuft sich besser mit einem Team von Helfern. Wie schafft der Läufer die Regeneration von Tag zu Tag? Unterwegs hat Jaya Prakash Kar Bananen, Honig und Wasser als Proviant. Ansonsten kochen seine Teamleute im Wohnmobil Reis und Huhn. Hotels wie in Havelberg das am Winterhafen sind Highlights, Natur und Wasser im Elb-Havel-Winkel sind beeindruckend.

Sind schon Spenden reingekommen?

Mit dem Lauf über insgesamt 660 Kilometer werden Spenden gesammelt. Aktueller Betrag: über 1.000 Euro. Dabei komme es nicht darauf an, „dass ein einzelner eine hohe Summe spendet, sondern viele einen kleinen Betrag geben“, so der Läufer. Das würde bedeuten, „dass sich viele mit dem Anliegen beschäftigen und etwas Gutes tun“. Dazu bedarf es nicht viel: Mit gerade einmal 22 Euro könne man einem Kind in einem der 19 Länder, die von der Schulessen-Initiative bedacht werden, ein Jahr lang Mahlzeiten und Bildung ermöglichen.

Gegen 5 Uhr in der Frühe macht sich Jaya Prakash Kar mit seinem Helfer-Team auf seine neunte Etappe. „Ich laufe morgens, um einer möglichen Hitze zu entgehen“, so die Erklärung. Die Etappe führt von Havelberg in das Land Brandenburg. Bis Cuxhaven sind es noch sieben Marathonläufe. Nächster Zwischenstopp wird Wittenberge.