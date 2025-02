Die Feuerwehr Sandau zieht in ihrer Jahreshauptversammlung Bilanz. Was bringt die gemeinsame Ausbildung mit den Nachbarn im Landkreis Stendal?

Sandau. - Die Feuerwehr Sandau ist derzeit gut aufgestellt. Die Rückschau bei der Jahreshauptversammlung machte dies deutlich. Die Sandauer Wehr setzt wie die Nachbarwehren im Landkreis Stendal auf gemeinsame Ausbildung. Die Zusammenarbeit der Feuerwehren spiegelt sich ebenso im Ringtausch der Fahrzeugtechnik wider. Was sind die nächsten Aufgaben?

In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger, die Zahl der Aktiven zu halten und zu erhöhen. Denn je mehr auswärts eine Arbeitsstelle haben, umso stärker wirkt sich dies auf die Einsatzbereitschaft am Tage aus. Dass es möglich ist, junge Leute in den Dienst der Wehr zu holen, zeigten die Beförderungen. Nur wenige Stunden nach der Versammlung war die Wehr Sandau an einem Löscheinsatz in Kamern beteiligt gewesen. Sieben Wehren waren dorthin gerufen worden, um ein Fahrzeug in einem Carport zu löschen.

Brände und Ölspuren auf der Bundestraße 107

Die Zahl der Einsätze im Jahr 2024 lag bei neun, dazu kamen zwei Übungen. Im Jahr zuvor gab es mit 23 Einsätzen erheblich mehr zu tun. Auch wenn es im vergangenen Jahr keinen Vegetationsbrand gab, ist die Gefahr nach den Worten des Leiters nach wie vor da. Gefragt war die Wehr zu technischen Hilfeleistungen und Brandlöschungen. Türöffnungen, Ölspuren und umgestürzte Bäume beschäftigten die Aktiven. Einsatzorte waren in Sandau, an der Fähre, auf der B107 sowie in Havelberg, Fischbeck oder Neukamern.

Grundschüler erfahren in Sandau von Martin Oelsner, was beim Brandschutz wichtig ist, und welche Ausstattung die Feuerwehr hat. Foto: Max Tietze

Ortswehrleiter Alexander Bahr berichtete, dass die Zahl der Aktiven aktuell 28 beträgt. In der Jugendwehr sind acht Mitglieder, in der Kinderfeuerwehr 18. In der Alters- und Ehrenabteilung sind acht Mitglieder, so dass die Gesamtzahl der Mitglieder 62 beträgt. Gegenüber dem Vorjahr sind es vier Aktive weniger, bedingt durch Wegzug und Wechsel in die Altersabteilung. Wichtig erscheint aus seiner Sicht, dass Anreize geschaffen werden, um die Aktiven zu stärken. Dazu sollen Lösungen gefunden werden, denn ein Tag der offenen Tür allein ist dafür nicht ausreichend.

Ausbildung in der Feuerwehr

Der Ausbildungsstand in der Sandauer Wehr ist gut, die gemeinsamen Übungen und Einsätze tragen dazu bei. Zu den Nachbarn zählen Wulkau, Kamern, Schönfeld und Havelberg. Sandau hat unter anderem einen Verbandsführer, zwei Gruppenführer, 28 Truppfrauen und -männer. Die Wehr hat neun Atemschutzgeräteträger, wobei nur sechs einsatzbereit sind.

An den Ausbildungsdiensten nahmen durchschnittlich 13 Aktive teil. Der Zeitaufwand betrug 1.214 Stunden insgesamt, werden die Lehrgänge hinzugerechnet, stehen über 1.500 Stunden zu Buche. 19 Aktive hatten die geforderten 40 Ausbildungsstunden oder noch mehr geschafft, im Jahr zuvor waren es 16. Am meisten beteiligte sich Matthias Zepernick.

Mitglieder der Kinder- und Jugendwehr begleiten zusammen mit Aktiven den Fackelumzug der Kita in Sandau. Foto: Max Tietze

Die Feuerwehr war zusammen mit anderen Vereinen an vielen Veranstaltungen in Sandau beteiligt. Vom ersten Glühwein im Januar über Osterfeuer, Maibaum und Volksfest bis hin in die Weihnachtszeit spannte sich der Bogen. Für die Grundschüler in Sandau bot die Wehr einen Einblick, was alles zum Brandschutz gehört. In der Stadt wurden die Brunnen regelmäßig überprüft. Dabei wurden zwei ausgemacht, wo Handlungsbedarf besteht.

Die Fahrzeuge der Wehr sind insgesamt im sehr guten Zustand. Ein Mannschaftstransportfahrzeug konnte angeschafft werden. Dafür ging Dank an den Förderverein der Wehr sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land. Auch wenn es ein Gebrauchtes ist, wird es in Sandau gute Dienste leisten. Bei Umbau und Anpassung hatten viele geholfen, auch Florian Meinschien von der Wulkauer Wehr. Da die Wehr in Kamern ein neues HLF10 erhielt, ging das bisherige LF8 nach Wulkau. Das alte Fahrzeug, ein TSF-W, aus dem Wulkauer Bestand ist nun in Sandau. Im Rahmen dieses Ringtausches ist ein altes Fahrzeug aus Sandau nach Kabelitz gelangt.

Dank hatten sich insbesondere Mandy Schäler und Matthias Zepernick verdient, die sich um die Ausbildung für die Kinder und die Jugend kümmern. Claudia Lange (parteilos), Bürgermeisterin in Sandau, hatte als besondere Überraschung mitgebracht, dass 380 Euro aus der Rückerstattung von der ÖSA-Versicherung an den Feuerwehrnachwuchs gehen. Ulf Wabbel, stellvertretender Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, würdigte den Einsatz in der Feuerwehr im Namen aller Bürger.

Thomas Knebel, Sachbearbeiter Brandschutz in der Verwaltung der Verbandsgemeinde, informierte, dass es für Wehren zukünftig Budgets gibt, um Beschaffungen zu erleichtern. Andreas Brütt, der Havelberger Wehrleiter, betonte mit Blick auf die gemeinsamen Einsätze: „Wir brauchen uns, das hat sich gezeigt.“ Der stellvertretende Verbandsgemeindewehrleiter Thomas Vietzke hofft, dass alle immer wieder heil von den Einsätzen zurückkehren. In gemütlicher Runde klang der Abend aus.