Die Radio Brocken-Sommertour macht am Donnerstag in Walternienburg Station.

Walternienburg. - „Wir feiern unser Walternienburg“ heißt es am Donnerstag, 26. Juni. Gefeiert werden soll im Rahmen der Radio Brocken-Sommertour. Nachdem der Sender am Vormittag im Umweltzentrum Ronney vor Ort ist, spielt sich das Geschehen am Nachmittag in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr auf der Walternienburger Burganlage ab. Radio Brocken baut seine Bühne auf dem Burghof auf und macht ein bisschen Musik. Den Rest müssen die Walternienburger besorgen.

Das Dorf möchte sich präsentieren und einmal mehr von seiner schönsten Seite zeigen. Dass das Dorf das kann, hat es erst vor zwei Jahren bei der 1050-Jahrfeier bewiesen. Ortsbürgermeister Jörg Hausmann sieht die Veranstaltung als eine Feier zum 1052. Dorfgeburtstag an. Alle Einwohner sind gefragt dabei zu sein. Die Vereine und Institutionen vor Ort werden ein bisschen Programm auf die Beine stellen – ob der Sportverein, die Burgschützen, Heimatverein etc.

5.000 Euro für ein Herzensprojekt

Walternienburg ist die letzte von elf Stationen auf der Radio Brocken-Sommertour. In jedem der elf Landkreise wurde ein besonders schöner Ort auserwählt. Eben weil Walternienburg so schön ist, fiel die Wahl auf das 440-Einwohner-Dorf im Drei-Fluss-Eck. Radio Brocken habe sich bei ihm gemeldet, so Ortsbürgermeister Jörg Hausmann. Obenauf könnte auch noch etwas für das Dorf dabei herausspringen. Einer der elf Sommertour-Orte soll am Ende 5.000 Euro für ein Herzensprojekt erhalten.

Den Gewinner-Ort wählen diejenigen, die direkt zur Veranstaltung vor Ort kommen oder die Radiohörer, die mitvoten. Das Mitvoten geschieht im Anschluss an die Veranstaltung in Walternienburg. Dass die Radiohörer den Ort dann noch direkt im Ohr haben, könnte ein Vorteil bei der Abstimmung sein.

Andererseits tritt Walternienburg gegen Städte wie Staßfurt oder Klötze an, wo bei weitem viel mehr Einwohner leben. Aber wer weiß schon, wo die Sympathien der Leute liegen. Auf jeden Fall sind die Walternienburger und die ganze Einheitsgemeinde Stadt Zerbst gefragt, ihre Unterstützung zu geben.

Spielplatz in Walternienburg wird zum Mehrgenerationenplatz

Mit dem Gewinn würde man in Walternienburg gerne den kommunalen Spielplatz zu einem Mehrgenerationenplatz weiterentwickeln. Das sollte es doch wert sein, am Donnerstagnachmittag ein bisschen Party zu machen. Die Feuerwehr übernimmt die kleine Versorgung an dem Tag. Jörg Hausmann hofft, dass vielleicht auch vom Stadtrat und aus der Verwaltung ein paar Vertreter kommen.