Erinnerung an DDR-Zeit Landkreis Stendal: Mehr Ferienkinder im Dorf am See als Einwohner

Im Rentnertreff im Landkreis Stendal lockt jeden Monat ein neues Thema. Senioren erinnern sich, wie es in Kamern zur DDR-Zeit war. Was gab es damals in dem Dorf?