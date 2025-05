Kreis Stendal: Jugendliche aus aller Herren Länder nehmen am Rotary-Austauschprogramm teil. Ein Rotex-Treffen in Havelberg zählt für sie zu den Höhepunkten.

Landkreis Stendal: Warum die ganze Welt zu Gast in Havelberg ist

Jugendliche aus aller Welt nahmen am Rotex-Treffen in Havelberg teil.

Havelberg. - Gibt es auf der Erde ein Land, in dem Havelberg nicht bekannt wäre? Seit Jahrzehnten nehmen weltweit Jugendliche am Austauschprogramm über die Rotary-Clubs teil. Einmal im Jahr treffen sich Teilnehmer dieses Programms auch in Havelberg, wo sie Natur, Kultur und Menschen erleben. Warum wollen alle dabei sein?