Neuermark-Lübars. - Die Pension Kuhn in Neuermark-Lübars wurde mit dem „Gästeliebling 2024“ ausgezeichnet. Nach Angaben des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt konnte sich die Pension Kuhn aus Neuermark-Lübars in der Kategorie Pension/Gasthof mit einem „Gästeliebling“-Score von 86,69 erstmalig durchsetzen. Tourismusverantwortliche haben die Ehrung übergeben. Grundlage sind Gästebewertungen auf mehreren Hundert Plattformen. Was macht die Pension in Neuermark-Lübars anders als andere?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.