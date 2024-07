Schaf, Wolle und Handwerk Mit Video: Womit lockt das Wollfest zu einem alten Gutshaus im Landkreis Stendal?

In Neuermark-Lübars im Landkreis Stendal dreht sich alles um das Naturprodukt Wolle vom Schaf und was daraus gemacht wird. Was konnten die Besucher ausprobieren?