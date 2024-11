Eltern aus dem Elb-Havel-Winkel im Landkreis Stendal nehmen mit ihren Jüngsten am Bewegungstraining des SV Germania Klietz teil. Was macht Kindersport so attraktiv?

Klietz. - Schon Einjährige sind in der Kindersportgruppe des SV Germania Klietz dabei. Zusammen mit ihren Eltern haben Kinder bis hin zum Vorschulalter Spaß an Bewegung in der Halle und auf dem Platz. Warum sind die Plätze so begehrt?