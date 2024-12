Parkplatz Nord und Süd an der B188 zwischen Tangermünde und Rathenow sind gesperrt. Warum haben sich diese Flächen im Landkreis Stendal in Bauplätze verwandelt?

Landkreis Stendal: Warum Parkplätze an der B188 Baustelle sind?

Baustelle an der Bundesstraße 188

Die beiden Parkplätze Nord und Süd an der B188 bei Wust sind Baustelle.

Wust. - An der B 188 zwischen Tangermünde und Rathenow befinden sich Parkplätze für Pkw und Lkw in der Nähe von Wust im Landkreis Stendal. Zurzeit sind beide Plätze – nördlich und südlich von der Bundesstraße – Baustelle und können nicht zum Halten genutzt werden. Was entsteht dort?