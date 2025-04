Politiker stellen sich bei einer Diskussion in Havelberg den Fragen von Bürgern aus dem Kreis Stendal. Neues Gesetz soll mehr Akzeptanz für erneuerbare Energien schaffen.

Landkreis Stendal: Was bleibt für die Einwohner?

Staatssekretär Thomas Wünsch (von links), Landtagsabgeordnete Juliane Kleemann und Bürgermeister Mathias Bölt stellten sich in Havelberg im Paradiessaal den Fragen der Gäste bei der Podiumsdiskussion zum Thema Bürgerbeteilung und erneuerbare Energien.

Havelberg. - „Wie kommen wir mit einer Energieversorgung klar, die wir brauchen, und mit der Veränderung, wie ist es mit den Ressourcen, die wir selber haben und die wir zukaufen müssen? Wie kann der Mensch das Ganze verantwortlich tun und davon auch einen Nutzen haben?“, mit diesen Fragen begrüßte Landtagsabgeordnete Juliane Kleemann (SPD) die Gäste bei der von ihrer Fraktion initiierten Podiumsdiskussion im Paradiessaal in Havelberg. Werden Menschen im Landkreis Stendal und anderswo in die Veränderungen in Bezug auf erneuerbare Energien einbezogen?