Havelberg. - Was vor zehn Jahren wie ein zartes Pflänzchen auf einer Industriebrachfläche in Havelberg seinen Platz fand, ist heute aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Das Haus der Flüsse des Biosphärenreservats Mittelelbe mit seiner markanten Form sollte zur Zeit der Bundesgartenschau (BUGA) 2015 in Havelberg an Treibholz aus dem Wasser erinnern. Doch es scheint mehr den robusten Bäumen zu ähneln, so wie sie im nahen Auenwald an der Elbe stehen und den jährlichen Hochwassern standhalten. Was zeichnet das Haus in Havelberg und sein Team aus?

