In einer Werkstatt im Landkreis Stendal entstehen Behänge für Kirchen in ganz Deutschland. Meisterin Gudrun Willenbockel ist Paramentikerin, ein seltener Beruf .

Die Paramentikerin Gudrun Willenbockel fertigt in ihrer Werkstatt in Schollene einen grünen Behang. Dieser wird kunstvoll mit einem Weintrauben-Motiv bestickt.

Schollene. - „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so lange mache“, sagt Paramentikerin Gudrun Willenbockel aus Schollene im Landkreis Stendal. Sie gehört zu denjenigen, die in Deutschland den selten gewordenen Beruf noch ausüben. Was stellt sie her?