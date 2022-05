Landwirt legt Blühwiesen an, um Beitrag zum Naturschutz zu leisten

Sonnenblumen, Perserklee, Koriander, Ringelblumen... Auf der Blühwiese an Reichs Ställen am Wuster Ortsrand finden Insekten und Vögel alles, was das Herz begehrt.

Wust - Einfach so, ohne einen Nutzen davon zu haben, legte die GbR Reich im Frühling auf vier ungenutzten Flächen – zusammen etwa einen Hektar groß – Blühwiesen an. Die stehen nun in schönster Pracht, vor allem die Ziersonnenblumen stechen leuchtend gelb heraus. Das Ganze hat nicht nur Geld gekostet, sondern auch ein wenig Mühe gemacht. Denn erst wurden die Brachflächen mit der Scheibenegge aufgelockert, dann die Samenmischung eingedrillt. Davon ist ein wenig übrig geblieben – das gab Wieland Reich dem Gemeindearbeiter Stefan Brandt, der an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Insektenparadiese anlegte.