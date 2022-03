Lehrpfad in Klietz bietet viel Wissenswertes über das Leben der Fledermäuse

Aller zwei Jahre gibt es eine Fledermausnacht in Klietz. Diese lockte viele kleine und große Naturfreunde an. Sie bekamen auch Exemplare der fliegenden Säugetiere zu sehen.

Klietz - „Gibt es Vampirfledermäuse?“ Das ist nur eine von vielen Fragen, die auf dem Fledermauspfad, der an der Dammstraße in Klietz beginnt, beantwortet werden. „Ja! In Amerika gibt es Fledermäuse, die sich von Blut ernähren“, ist auf einer der Tafeln zu erfahren, die viel Wissenswertes rund um die nachtaktiven Säuger vermitteln. In Europa ernähren sich Fledermäuse von Insekten. Beliebtes Futter sind zum Beispiel Mücken.