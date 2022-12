Lichterfahrt-Premiere in Neukamern und Wulkau

Neukamern/Wulkau - Zahlreiche Traktoren, ein VW-Käfer sowie einige Feuerwehrfahrzeuge waren in dem Tross vertreten, welcher sich am Samstagabend an der Hufschmiede von Ingo Hünemörder in Neukamern in Bewegung setzte. Dort war um 15 Uhr Treff an der Kaffeetafel gewesen, der gastgebende örtliche Dorfverein versorgte außerdem mit Gegrilltem. Die Organisation lag in den Händen von Kassenwart Willi Ladewig, der Verein zählt gegenwärtig 41 Mitglieder.