Scharlibbe - Wer sich am Sonnabend auf die Suche nach guter Laune und interessanten Dingen für Haushalt und Hof begab, wurde in Scharlibbe fündig. Seit Wochen hatte der Verein „Scharlibber Freunde“ schon die Werbetrommel für den Trödelmarkt gerührt. Der Marktplatz war bereits am frühen Vormittag gut mit Ständen gefüllt, Händler hatten Kisten und Kasten geöffnet. Es war alles vorhanden, was das Herz eines Trödelmarktbesuchers erfreut.

Sorgsam Aussortiertes stand neben Neuerem und Trödel, der schon seit Jahren von Markt zu Markt zieht. Die Mischung und eine zwanglose Marktatmosphäre machen den Reiz vom Trödelmarkt in Scharlibbe aus. Wenn Händler und Besucher sich dann noch gegenseitig mit lockeren „Marktgesprächen“ unterhalten, ist der Spaßfaktor hoch. So fand manch eigentlich unverkäuflich erscheinendes Objekt doch einen neuen Besitzer.

Unter den „Trödlern“ waren Einheimische aus Scharlibbe, Klietz und Schönhausen. Auch aus der Prignitz und aus Havelberg war man dem Ruf zum Trödelmarkt gefolgt. Die Organisatoren hatten den Ort gut ausgewählt. Früher fand der Markt draußen auf dem Flugplatz statt, jetzt mitten im Dorf. Scharlibber konnten zu Fuß vorbeikommen. Die zahlreichen Vorbeifahrenden auf der B107 sahen gleich, dass es sich zum Anhalten lohnt.

Barbara Pastow hatte, wie in den Vorjahren auch, bei der Vorbereitung den Hut auf. Sie freut sich: „Den Markt gibt es schon mehrere Jahre, einmal im Jahr findet er statt. Standgebühren gibt es bei uns nicht. Wir haben am Eingang zum Markt eine große, alte Flasche, da dürfen alle etwas spenden.“ Der Verein hatte für die Versorgung aller Beteiligten und Gäste ein Kuchenbüfett vorbereitet. Frische Bratwurst vom Grill geht immer.

Mit Tröte und Porzellan war Karl-Heinz Pick beim Trödelmarkt in Scharlibbe dabei. Foto: Max Tietze

Stöbern, Staunen und Plaudern war den ganzen Tag angesagt. Ein Markt dieser Art lebt von der „Show“, den die Händler für ihre Ware gratis anbieten. Karl-Heinz Pick, mit Verbindung zu Scharlibbe und Schönhausen, hatte eine Tröte dabei. Ab und zu vernahm man sie laut, verkaufen wollte er sie nicht. Dafür gab es reichlich altes Porzellan.

Nebenan konnte man sich komplett einkleiden. Fahrräder sowie Spielzeug für die ganz Kleinen und Größeren sind immer gefragt. Auch Sportgerätschaften und Utensilien aus Reichsbahnzeiten warteten auf neue Besitzer. Dazu selbstgezogene Pflanzen, der Trödelmarkt lebt von der Vielfalt.

Eileen Gauch aus Scharlibbe und ihre Familie waren mit einer Haushaltsauflösung dabei. Ihrer Freundin geht es an diesem Tag darum, den Bestand anlässlich eines Umzuges zu verkleinern.

Der Klietzer Günter Kelm ist seit einigen Jahren als „Trödler“ unterwegs. Auch in Scharlibbe kamen Kauflustige zu seinem Stand. Fotos: Max Tietze

Bei Günter Kelm aus Klietz merkte man gleich, der Mann ist Trödelmarkt-erfahren. Er hatte an diesem Tag schon in der ersten Marktstunde gleich einen Schaukelstuhl verkauft. Den ebenfalls angepriesenen Teppichklopfer will er, nicht ganz ernst gemeint, angeblich behalten: „Den kann man zu vielen Gelegenheiten nutzen.“ Der Klietzer erzählt: „Seit drei Jahren bin ich auf Märkten unterwegs. An den Wochenenden.“ Früher war er mit Maschinenbau beschäftigt. Sein Alter mit gut 80 Jahren merkt man Günter Kelm nicht an, „Trödeln“ scheint für ihn der Jungbrunnen zu sein. Oder sind es die vielen nicht immer ganz ernst gemeinten Ratschläge zu seinen Waren?

Das Augenzwinkern in den Worten und der Spaß kamen bei den Besuchern gut an. Genau deswegen geht man zum Trödelmarkt. Wenn es dabei noch altes Handwerksgerät, eine Stereoanlage aus DDR-Zeiten oder eine Sammlung von Hufeisen zu sehen gibt, ist die Trödelfreude groß. Gut erhaltene Schlittschuhe versprachen bei hochsommerlichen Temperaturen, dass es irgendwann auch wieder Winter wird.

Gemälde, Schallplatten, Besteck, Tischdecken – viel Altbekanntes war zu finden. „Ach ja, das kenne ich von früher“ oder „Dass es das hier gibt“ hörte man von den Gästen.

Vielleicht haben einige Besucher beschlossen, wenn in Scharlibbe wieder Markttag mitten im Dorf ist, selbst mit einem Stand dabei zu sein. Am Abend konnte die ehrenamtliche Marktleitung der „Scharlibber Freunde“ auf einen gelungenen Tag für ein lebendiges Dorf und auf viele Besucher zurückblicken.