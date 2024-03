Havelberg/Waldfrieden. - Die hohe Zahl an Wölfen in und um Vehlgast-Kümmernitz treibt Ortsbürgermeister Hans-Günther Rose (parteilos) schon lange um. Als er im vorigen Juni Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann bei der Gedenkveranstaltung in Fischbeck traf, sprach er ihn auf diese Problematik an und lud ihn in den nördlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts ein. Im Gespräch mit Lokalpolitikern, Jagdpächtern und Landwirten ging es am Mittwoch um mehr als den Wolf.

Bürokratismus schreckt ab

Im Saal des liebevoll sanierten Schlosses von Waldfrieden begrüßte der Ortsbürgermeister gemeinsam mit Havelbergs Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) und dem Gastgeber vom Verein Rittergut Todtenkopf & Landschaft, Roland Wierling, die Gäste. Ein Themenkatalog war im Vorfeld ausgearbeitet worden – die Zeit reichte nicht, um alles auszudiskutieren. Doch war dieser Austausch über Probleme, die die Menschen hier bewegen, wichtig und der Minister hat so manches nach Magdeburg mitgenommen. Themen waren Windkraftanlagen in Wäldern, Waldbrandgefahr aufgrund großer Trockenheit, das neue Wassergesetz und die Polderflutungen.

Die Aufnahme des Wolfes ins Jagdgesetz und eine Regulierung der Wolfspopulation ist die Forderung nicht nur von Jägern. Zunehmend beklagen Nutztierhalter Schäden durch Wolfsrisse – auch wenn die Zahlen aus dem Wolfskompetenzzentrum in Iden das nicht wiedergeben. Dafür gibt es verschiedene Gründe, sagte Hans-Günther Rose und nannte als Beispiel, dass Betroffene diesen Bürokratismus müde seien, weil es am Ende doch keine Entschädigung gebe. Ein Fakt, den die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Kerstin Ramminger kennt. „Nach schlechten Erfahrungen mit dem Wolfskompetenzzentrum wollen viele Landwirte nichts mehr damit zu tun haben. Wir haben viel versucht, bekommen das Problem aber nicht gelöst. Landwirt Frerk Arfsten aus Müggenbusch weiß von Kollegen mit kleineren Betrieben, dass sie sich überfordert fühlen angesichts der Vorgaben bei einer Wolfssichtung. Ein DIN-A-Blatt plus Fotos sollten als Nachweis reichen, wenn Tiere gerissen worden sind, findet er.

Die Entbürokratisierung nehme er gern mit, sicherte Armin Willingmann zu. Dass es aber Nachweise geben muss, wenn eine Entschädigung gezahlt werden soll, sei unumgänglich. Immerhin gehe es um öffentliche Gelder. Der Minister ging ein auf Bemühungen, EU-weit eine klare Regelung zum Umgang mit dem Wolf hinzubekommen, und die Ankündigung der Bundesumweltministerin für schnellere Abschussmöglichkeiten. Der sogenannte Erhaltungszustand ist nicht überall so gut, wie offensichtlich im Norden Sachsen-Anhalts. „Wir brauchen einen sicheren Rechtsrahmen, der es uns erlaubt, regulierend mit dem Wolf umzugehen“, so der Minister. Und er appellierte an alle Betroffene, Wolfsrisse zu melden.

Windräder auch in Wäldern

Zu Windrädern im Wald sagte er, dass die Gesetzesänderung noch in diesem Jahr kommen werde im Land. „Wir wollen noch stärker autark werden, da ist es klar, dass wir auch diese Flächen für Windräder brauchen. Allerdings geht es dabei nicht um qualitativ hochwertige Wälder, sondern zum Beispiel um Kalamitätsflächen.“ Zum geplanten Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz, wonach Gemeinden künftig von Einnahmen der Betreiber aus Wind- und Sonnenergie profitieren sollen, bat Mathias Bölt darum, es Kommunen einfacher zu machen, wenn sie zwar keine Vorrangflächen haben, dennoch aber erneuerbare Energien produzieren wollen. Beim Thema Polderflutungen antwortete der Minister, dass es beim aktuellen Staatsvertrag um neue Havelpolder gehe – er wisse um Unterschiede, die es bei der Entschädigung von Landwirten gegenüber jenen in Brandenburg bisher gegeben hat. Mit Blick auf hohe Waldbrandgefahr in trockenen Kiefernwäldern gab Hans-Günther Rose dem Minister mit auf den Weg, dass die Landesregierung die Unterstützung des Katastrophenschutzes nicht vergessen möge.