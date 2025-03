Eine junge Frau aus Sandau eröffnet in Havelberg ihr Geschäft für Bekleidung. Maria Baeckler wagt den Umzug von Stendal an neuen Standort. Zieht die Kundschaft mit?

Modenschau in einer neuen Boutique im Landkreis Stendal

Neues Geschäft in Havelberg

Sigrid Malchow aus Stendal fährt gern in die neue Boutique nach Havelberg. Sie kannte schon den Stendaler Standort vor dem Umzug des Geschäfts.

Havelberg. - Ein neuer Laden eröffnet in Havelberg, das gibt es nicht so häufig. Umso größer war die Freude, dass ein neues Modegeschäft ab jetzt Kunden aus nah und fern in die Domstadt lockt. Maria Baeckler aus Sandau hat sich mit der Boutique Malé einen großen Wunsch erfüllt. Warum für die junge Frau nun Beruf und Familie unter einen Hut passen.