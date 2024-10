Fischbeck. - Die Feuerwehr in Fischbeck konnte zwei Jubiläen würdigen. Die Ortswehr wurde 1933 gegründet, das nun über 90-jährige Bestehen wurde zusammen mit 30 Jahren Jugendwehr gefeiert. Heute Aktive haben die Ausbildung in Fischbeck durchlaufen. Beim Tag der offenen Tür in Fischbeck im Landkreis Stendal stellten sich alle Bereiche der Wehr vor. Zudem zeigte die Feuerwehrkapelle Elbe-Havel-Land einmal mehr, warum sie in der Region und darüber hinaus das Publikum begeistert. Was hat die Wehr alles schon erlebt?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.