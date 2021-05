Neue Sammelbehälter für Schuhe und Textilien in der Stadt

Havelberg - Vor etwas längerer Zeit wunderten sich nicht wenige Havelberger darüber, dass eine ganze Reihe von Altkleidercontainern – damit sind nicht die vom DRK aufgestellten Behälter gemeint – in der Stadt von ihren Stellplätzen verschwand. Neue Container wurden dafür dann aber auch nicht aufgestellt. „Der private Dienstleister für die Sammelbehälter hatte aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und seiner damit verbundenen personellen Schwierigkeiten das Vertragsverhältnis mit der Stadt aufgelöst. Somit mussten die zu diesem Dienstleister gehörenden Altkleidercontainer aus der Stadt und andererseits auch aus den Ortschaften weggeschafft werden“, erklärt der Havelberger Amtsleiter für Ordnung, Kultur und Soziales, André Gerdel.

Anderen Dienstleister gefunden

Allerdings wurde sogleich wieder nach einem neuen Dienstleister für die Wiederverwertung beziehungsweise fürs Recyclen von Kleidungsstücken und Schuhen gesucht. Mit der Firma Protex aus Salzkotten, einem Großhandel von Altmaterialien und Reststoffen aus Nordrhein-Westfalen, wurde die Stadt fündig. „Wir sind durch unsere mehrjährige Erfahrung ein führendes Unternehmen im Sammeln und Verkaufen von Alttextilien. Dabei ist es uns besonders wichtig, so rückstandslos wie möglich zu arbeiten. Als ein Betrieb, der auf höchstem Niveau in der Textilrecyclingsbranche agiert, sind wir ein zuverlässiger und vor allem fairer Partner“, heißt es aus dem Unternehmen.

Aufstellung an 17 Standorten

Neue, gebrauchte Altkleidercontainer der Protex GmbH sind bereits in der Einheitsgemeinde an insgesamt 17 Standorten aufgestellt worden. In Havelberg an der Alten Ziegelei, Am Eichenwald, in der Amtstorstraße, An der Freiheit, im Friedenshort, im Franz-Mehring-Viertel und in der Havelstraße. An letztgenanntem Standort befinden sich gleich drei Behälter für Alttextilien und Schuhe.

Außerdem ist jeweils einer dieser Container in Toppel, Müggenbusch, Wöplitz, Kümmernitz, Damerow, Jederitz, Kuhlhausen, Garz und Warnau zu finden. Die Betreiberfirma hat eine regelmäßige Leerung zugesichert.