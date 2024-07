Landkreis Stendal: Der Gemeinderat in Schönhausen kommt zur konstituierenden Sitzung zusammen. Wer wird stellvertretender Bürgermeister? Was sind erste Themen?

Kommunalpolitik in Schönhausen

In neuer Besetzung kam der Gemeinderat in Schönhausen zur ersten Sitzung zusammen.

Schönhausen. - Die Wähler hatten im Juni entschieden, wer sich zukünftig um die Arbeit im Gemeinderat in Schönhausen kümmert. Nun hat der Rat im Landkreis Stendal in neuer Besetzung mit Bürgermeister Maik Mund (parteilos) seine Arbeit aufgenommen. Wie geht es in der Bismarck-Gemeinde im Elbe-Havel-Land weiter?