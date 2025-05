Ab dieser so bezeichnteten "Vielbaumer Kreuzung" der B189 in Höhe Seehausen (Altmark) muss der Verkehr am Wochenende 16. bis 19. Mai 2025 die Umleitungsstrecke nehmen. Unter der Brücke wird künftig der A14-Verkehr durchrauschen.

Archivbild: Ralf Franke