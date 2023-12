Zur Übergabe des letzten sanierten Deichabschnittes an der Elbe zwischen Havelberg und Sandau waren Baubeteiligte, Mitarbeiter vom LHW und von der Stadtverwaltung Havelberg vor Ort. Auf etwa 650 Meter Länge wurde der Deich im Kreis Stendal für einen besseren Schutz bei Hochwasser erneuert.

Havelberg/Sandau. - Die Elbe offenbart immer wieder, wie wichtig Hochwasserschutz für Menschen und Orte entlang des Flusses ist. Am Deich im Kreis Stendal zwischen Havelberg und Sandau wurde gut ein Jahr an der Sanierung gearbeitet. Jetzt ist der Deich höher, breiter und geradliniger geworden. Mit der Fertigstellung von diesem Deichabschnitt ist der Nordbereich im Landkreis Stendal auf ostelbischer Seite komplett für künftige Hochwasser gerüstet.Die extremen Hochwasser der vergangenen Jahre haben die Schwachpunkte der Elbdeiche offengelegt. Getan wurde seitdem viel. Der Bereich an der Elbe vom Mühlenholz bei Havelberg bis nördlich von Sandau umfasst zirka 650 Meter Länge. Zur Übergabe des fertigen Abschnittes waren Bauplaner, Vermesser, Baufirma und das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Havelberg vor Ort. Zusammen mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) wurde der sanierte Abschnitt unter die Lupe genommen.