Bauen in Havelberg geht fast nur noch, wenn der neue Flächenplan ausgearbeitet ist. Da sieht es mit Modellen wie vom „Haus der Flüsse“, das Mathias Bölt von einem Einwohner bekommen hat, wesentlich einfacher aus.

Havelberg. - Was war 2024 in Havelberg wichtig, was hat bewegt und wie sehen die Pläne der Hansestadt für das neue Jahr aus? Andrea Schröder hat mit Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) über verschiedene Themen gesprochen.