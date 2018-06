Stefanie Janke, hier beim Kaffeeplausch mit Volksstimme-Redakteur Dieter Haase, ist guter Dinge. Optimistisch blickt sie dem 2. Opeltreffen in Havelberg entgegen. Foto: Norman Schultze

Die zweite Auflage eines Opel-Treffens steigt im Mühlenholz in Havelberg .

Havelberg/Jederitz l „Das war eine tolle Premiere im vergangenen Jahr“, blickt Stefanie Janke zurück. Sie ist die Vorsitzende der Opelfreunde Havelberg, die im Haveldorf Jederitz ihren Sitz haben. „100 Autos hatten wir uns zu dem ersten von uns organisierten Opel-Treffen auf den Festwiesen im Havelberger Mühlenholz zum Ziel gesetzt, 130 sind letztlich dagewesen. Das war ein großer Erfolg für unseren kleinen Verein.“

Aus einer Schnapsidee entstanden

Der übrigens noch recht jung ist. „Im März 2016 haben wir uns gegründet. Die Mitglieder sind alle der Marke Opel treu und kommen aus dem Umkreis von Havelberg“, erzählt Stefanie Janke. Und auch, dass der Verein eigentlich aus einer Schnapsidee entstanden ist. „Während einer feucht-fröhlichen Runde mit Freunden hat es sich einfach mal so ergeben ...“ Es dauerte nicht lange, da kamen die Mitglieder auf die nächste Idee: „Wir fahren selbst alle deutschlandweit zu Opeltreffen – lasst uns doch auch selbst einmal eines ausrichten.“ Gesagt, getan. Das erste im Sommer 2017 ist den Opelfreunden Havelberg ausgezeichnet gelungen. Und hat sich herumgesprochen. Und das Beste für den Verein: „Wir haben keinen finanziellen Verlust dabei eingefahren.“

Auch Oldtimer gerne gesehen

Natürlich wird es schon aus diesem Grund in diesem Jahr eine zweite Auflage geben. „Wir haben die Vorbereitungen dafür bereits seit einiger Zeit abgeschlossen“, ist zu erfahren. Vom Freitag, 22. Juni, bis zum Sonntag, 24. Juni, ist das Festgelände im Havelberger Mühlenholz wieder fest in Opel-Hand. „Wobei auch Oldtimer sehr gerne gesehen sind. Und wir haben auch nichts gegen markenfremde Fahrzeuge. Sie sind ebenso zum Fest willkommen. Im Vorjahr waren das zum Beispiel einige Ford-Modelle.“

Kontakte in der ganzen Republik

Schon jetzt ist die Resonanz für das 2. Opeltreffen in Havelberg recht groß. „Wir rechnen definitiv mit 200 Fahrzeugen und mehr“, freut sich Stefanie Janke. Jeder der Mitglieder habe jede Menge Kontakte zu Opelfreunden in der ganzen Republik – in der Nähe zum Beispiel nach Arneburg –, die Mundpropaganda und dazu die Werbung über die Plakatierung und über den Facebook-Auftritt des Vereins (Opelfreunde Havelberg e. V.) sorge für weiteres Interesse. Eine Anmeldung ist übrigens nicht erforderlich. Ab Freitag, 8 Uhr, kann jeder mit seinem Auto auf den Platz fahren. Das trifft auch für alle Schaulustigen zu, für die der Eintritt zur Veranstaltung frei ist. „Wir haben wie im Vorjahr eine Spendenbox aufgestellt. Aber natürlich ist es jedem freigestellt, ob er sie auffüllen helfen möchte oder nicht.“

Versorgung den ganzen Tag

„Ich hoffe, dass wir bei der Vorbereitung an alles gedacht haben“, sagt die Vorsitzende. Vor allem sollen die Teilnehmer gut versorgt sein. So gibt es an allen drei Tagen ein Frühstücks­angebot vom Havelberger Bäckermeister Daniel Wittstock, wird es unter anderem noch einen Brathähnchenstand und Fischbrötchen geben und kümmert sich Udo Blümner um Getränke.

Sonnabend ist Haupttag

Der Haupttag des Treffens ist der Sonnabend. Hier finden die Fahrzeugbewertung (15 Uhr) und Klubspiele (17 Uhr) statt. Zudem ist ab 14 Uhr für Kinderbespaßung gesorgt (Schminken, Schaumparty, Hüpfburg). Am Sonntag werden dann die Pokale verliehen. An allen drei Tagen gibt es Auto-Burnouts zu sehen. Auch Zuschauer können sich dabei ausprobieren.

Partys am Abend

Abends (eintrittspflichtig) sind öffentliche Partys angesagt: am Freitag eine 80er-90er-Jahre-Party mit Rodeo-Show und am Sonnabend eine Mallorca-Party.