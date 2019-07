In Vehlgast-Kümmernitz ist der neue Ortschaftsrat erstmals zusammengetreten.

Jederitz l Ein neuer Ortsbürgermeister und ein neuer stellvertretender Ortsbürgermeister – das ist das Ergebnis der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Vehlgast-Kümmernitz. „Du warst mein Wunschkandidat. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann hätte ich weitergemacht“, kommentierte der scheidende Ortsbürgermeister Udo Mintus – seit 1983 bekleidete er diese Position, damals noch in der selbstständigen Gemeinde – den Ausgang der Wahl für den neuen Ortsbürgermeister von Vehlgast-Kümmernitz. Das ist Hans-Günther Rose aus Kümmernitz. Denn dieser hatte erwartungsgemäß die Nachfolge von Udo Mintus angetreten.

Eindeutige Wahlergebnsse

Auf der konstituierenden Ortschaftsratssitzung im Damerower Dorfgemeinschaftshaus war außer Hans-Günther Rose noch Irma Stopka für den Posten des Ortsbürgermeisters vorgeschlagen worden, sie lehnte es allerdings ab, dafür zu kandidieren. Mit fünf gültigen und einer ungültigen Stimme machte der bis zu diesem Zeitpunkt stellvertretende Ortsbürgermeister Hans-Günther Rose dann das Rennen für das Amt des Ortsbürgermeisters. In offener Wahl wurde anschließend mit sechs von sechs möglichen Stimmen Daniel Bloch, er war auch der einzige Kandidat dafür, auf den Posten des stellvertretenden Ortsbürgermeisters gehoben.

Sechs Mitglieder im neuen Rat

Dem Ortschaftsrat gehören außer Hans-Günther Rose und Da­niel Bloch vier weitere Mitglieder an. Es sind Irma Stopka, Bernd Flader, Christin Endler und Jürgen Kretschmann.

Froh über Verjüngung

„Ich bin ganz froh darüber, auch einige junge Leute in dem Gremium zu haben“, so Hans-Günther Rose. Eine junge dynamische Frau (Christin Endler), einen Kenner der Verwaltungsarbeit (Daniel Bloch), eine Frau mit viel Kompetenz und „einem Blick über den Tellerrand“ (Irma Stopka), einem Mann für alle landwirtschaftlichen Belange (Bernd Flader) und einem Mann für alle die Senioren der Ortschaft bewegenden Fragen (Jürgen Kretschmann). „All das gilt es zu bündeln, damit wir uns um alles kümmern können, was die Bürger, die uns als ihre Vertreter gewählt haben, von uns erwarten“, machte der neue Ortsbürgermeister deutlich. Und Udo Mintus, als einer der ersten Gratulanten, wünschte „eine glückliche Hand für die nächsten fünf Jahre“.

Ehrungen für ausscheidende Mitglieder

Vor dem Wahlvorgang waren neben Udo Mintus noch zwei andere Mitglieder aus dem alten Ortschaftsrat verabschiedet worden, nämlich Thomas Flader und Roswitha Frontzek. Neben einem blumigen Präsent als Dankeschön für ihre engagierte Arbeit in der zurückliegenden Wahlperiode erhielten alle drei von Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski noch eine besondere Ehrung: die Ehrenurkunde des Städte- und Gemeindebundes für mehr als 15-jährige kommunalpolitische Tätigkeit.