Stopps in Halberstadt und Thale Traumreise mit dem Traktor an die Ostsee: Warum Österreicher den Harz besonders liebt

Tausende Kilometer tuckert Ferdinand Peer mit 30 PS von Graz an die Ostsee und zurück. Was der Österreicher auf seiner Traktor-Traumreise erlebt - und warum der Harz in Sachsen-Anhalt für ihn die schönste Region ist, die er unterwegs kennenlernt.