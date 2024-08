Für den Pferdemarkt in Havelberg sind viele Verträge abgeschlossen. Mit der Polizei wurde eine zeitweise Sperrung der Ortsdurchfahrt vereinbart.

Havelberg. - Der alte und die neue Marktmeisterin für den Havelberger Pferdemarkt teilen sich ein Büro im Rathaus. Auch wenn Dieter Härtwig bereits im Ruhestand ist, so ist er tageweise weiterhin in der Stadtverwaltung beschäftigt. Als Mitarbeiter und nicht mehr als Sachgebietsleiter im Ordnungsamt. Diese Stelle hat seine Nachfolgerin Jenny Wolff am 1. Juli übernommen. Damit ist sie nun auch Marktmeisterin.