SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Eine Sperrung in Aschersleben dauert eine Woche länger als geplant, in Bernburg bekommen Babys den Bibliotheksgutschein schon zur Geburt, in Schönebeck wehren sich vor allem die älteren Fußgänger gegen die Ignoranz der Behörden am Kreisverkehr: Im Ticker von Donnerstag, 5. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.