Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen dem Schönhauser und Wuster Damm hat am Dienstag ein Menschenleben gefordert.

Schönhauser Damm (vs) l Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 28-jähriger Fahrer eines Renault, der aus Schönhausen stammt, aus bislang ungeklärter Ursache kurz hinter der ICE-Brücke am ehemaligen Bahnhof nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem der Straßenbäume. Der Pkw wurde dabei zerstört. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, heißt es im Polizeibericht.

Neben der zufällig vorbeikommenden Bundeswehr-Feuerwehr und der Schönhauser Wehr (die ebenfalls alarmierten Fischbecker rückten wieder ab) sowie dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Kreisstraße musste bis 13 Uhr voll gesperrt werden.